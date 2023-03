Le Lot, de fermes en fermes Ferme Qu’es aquo Ferme Qu’es Aquò Barguelonne-en-Quercy Barguelonne-en-Quercy Catégories d’Évènement: Barguelonne-en-Quercy

2023-04-30

Lot Barguelonne-en-Quercy . 7.5 EUR De 10h15 à 11h 15 et de 14h30 à 15h30 : Lauriane et Delphine vous proposent une visite guidée à la découverte de leurs productions et transformations (cultures, matériel, installations). De 11h30 à 12h : Dégustations gratuites guidées de vins, ratafias… accompagnés des tartinades aux légumineuses ! Sur place : une Boutique pour faire le plein de gourmandises avec tous nos produits ! Une expo sur les grandes cultures et la Meunerie en libre consultation. A partir de 16h : Animation « De la graine à la Crêpe » et réalisation de vos propres crêpes sur la billig ! Repas de midi sur réservation obligatoire avant la veille 12h (nombre de place limité) : repas fermier 100% Végétal et de saison avec bar à salades, soupes, gâteaux, semoule au lait, pruneaux au vin, sorbets prunes à l’eau de vie, café, thé… ©1-photos tef delf +®t+® 2011 + perso 114

