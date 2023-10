Ventes d’automne des légumes d’hiver Ferme Potirons & cie Thury-Harcourt-le-Hom, 14 octobre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

La Ferme Potirons & Cie propose une vente de légumes d’hiver tous les samedis matins du mois d’octobre (10h-12h) : Courge, courgette, pomme de terre, échalote, miel..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

Ferme Potirons & cie Hamars

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



La Ferme Potirons & Cie offers a winter vegetable sale every Saturday morning in October (10am-12pm): squash, zucchini, potatoes, shallots and honey.

La Ferme Potirons & Cie ofrece una venta de verduras de invierno todos los sábados de octubre por la mañana (de 10:00 a 12:00): calabaza, calabacín, patata, chalota, miel.

Die Ferme Potirons & Cie bietet im Oktober jeden Samstagvormittag (10-12 Uhr) einen Verkauf von Wintergemüse an: Kürbis, Zucchini, Kartoffeln, Schalotten, Honig.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité