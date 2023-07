Ciné en plein air Ferme Pommier Le Grand-Saconnex, 26 août 2023, Le Grand-Saconnex.

Ciné en plein air Samedi 26 août, 20h45 Ferme Pommier

Ciné en plein air revient le temps d’une soirée dans la cour de la Ferme Pommier pour notre plus grand plaisir.

Des chaises longues seront à disposition ainsi qu’une buvette payante. Les barbecues seront interdits.

Au programme

Nouveauté – deux ateliers scientifiques et créatifs seront proposés et animés par les membres de l’association CineGlobe à 16h30 et à 19h30.

Une fois la nuit tombée, ils laisseront la place au cinéma (vers 20h45).

Ateliers

Tetra Pak caméra – créez votre propre appareil photo à sténopé avec des matériaux recyclés puis prenez une vraie photo sur film, développée avec des ingrédients de cuisine.

Animation Moviola – modifiez une pellicule de film pour en faire votre propre histoire !

Tout le matériel est fourni.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Cinéma

Hugo Cabret de Martin Scorsese, 2011 – Durée 2h07

Age légal 7 ans ; âge conseillé 10 ans

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé – en forme de coeur – qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure.

Ferme Pommier Chemin du Pommier 7 Le Grand-Saconnex 1218 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T20:45:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00

DR