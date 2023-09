VISITE FAMILIALE SPECIALE HALLOWEEN Ferme pédagogique Sainte-Catherine Velle-sur-Moselle, 27 octobre 2023, Velle-sur-Moselle.

Velle-sur-Moselle,Meurthe-et-Moselle

Cette année, une vieille sorcière a jeté un sort à notre âne Maturin, il doit se transformer en Zèbre le 31 au soir … Venez nous aider à conjurer ce sort, avec la danse des sorciers, des formules magiques et de la magie blanche ! Nous terminerons par la traditionnelle chasse aux bonbons … un moment de détente en famille ou entre amis sur réservation !

10€ par personne, 36€ par famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) puis 9€ par personne supplémentaire

PS: Pensez à apporter votre goûter pour une pause gourmande!. Tout public

Vendredi 2023-10-27 14:30:00 fin : 2023-10-27 17:00:00. .

Ferme pédagogique Sainte-Catherine Route de Rosières

Velle-sur-Moselle 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est



This year, an old witch has cast a spell on our donkey Maturin, who must transform into a Zebra on the evening of the 31st? Come and help us ward off the curse, with a witch’s dance, magic spells and white magic! We’ll finish off with the traditional candy hunt? a moment of relaxation with family and friends, on reservation only!

10? per person, 36? per family of 4 (2 adults and 2 children) then 9? per additional person

PS: Don’t forget to bring your own snacks!

Este año, una vieja bruja ha hechizado a nuestro burro Maturín, que se convertirá en cebra la noche del 31 de mayo Ven y ayúdanos a alejar la maldición con un baile de brujas, conjuros mágicos y magia blanca Terminaremos con la tradicional búsqueda de dulces… una forma divertida de pasar un rato con la familia y los amigos… ¡reserva con antelación!

10? por persona, 36? por familia de 4 (2 adultos y 2 niños) y 9? por persona adicional

PD: ¡No olvide traer un tentempié para disfrutar de un sabroso descanso!

Dieses Jahr hat eine alte Hexe unseren Esel Maturin mit einem Fluch belegt. Er soll sich am Abend des 31. in ein Zebra verwandeln? Komm und hilf uns, diesen Fluch abzuwenden, mit dem Hexentanz, Zauberformeln und weißer Magie! Zum Abschluss werden wir die traditionelle Süßigkeitenjagd veranstalten ? ein entspannender Moment mit der Familie oder mit Freunden (Reservierung erforderlich!)

10? pro Person, 36? für eine Familie von 4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder) und 9? für jede weitere Person

PS: Denken Sie daran, Ihren eigenen Snack mitzubringen, um eine leckere Pause zu machen!

Mise à jour le 2023-09-20 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS