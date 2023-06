Zen pour la rentrée FERME PÉDAGOGIQUE SAINTE CATHERINE Velle-sur-Moselle Velle-sur-Moselle Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Velle-sur-Moselle Zen pour la rentrée FERME PÉDAGOGIQUE SAINTE CATHERINE Velle-sur-Moselle, 26 août 2023, Velle-sur-Moselle. Zen pour la rentrée Samedi 26 août, 14h00 FERME PÉDAGOGIQUE SAINTE CATHERINE Passez l’après midi à la campagne au GAEC Sainte Catherine en famille : découverte des animaux, échanges et ateliers pratiques : diététique et sophrologie. FERME PÉDAGOGIQUE SAINTE CATHERINE Route de Rosières – 54290 VELLE-SUR-MOSELLE Velle-sur-Moselle 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T14:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00

2023-08-26T14:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Velle-sur-Moselle Autres Lieu FERME PÉDAGOGIQUE SAINTE CATHERINE Adresse Route de Rosières - 54290 VELLE-SUR-MOSELLE Ville Velle-sur-Moselle Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville FERME PÉDAGOGIQUE SAINTE CATHERINE Velle-sur-Moselle

FERME PÉDAGOGIQUE SAINTE CATHERINE Velle-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/velle-sur-moselle/

Zen pour la rentrée FERME PÉDAGOGIQUE SAINTE CATHERINE Velle-sur-Moselle 2023-08-26 was last modified: by Zen pour la rentrée FERME PÉDAGOGIQUE SAINTE CATHERINE Velle-sur-Moselle FERME PÉDAGOGIQUE SAINTE CATHERINE Velle-sur-Moselle 26 août 2023