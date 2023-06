les rencontres de territoire Ferme pédagogique Méry-sur-Seine, 31 mars 2023, Méry-sur-Seine.

les rencontres de territoire Vendredi 31 mars, 14h00 Ferme pédagogique

Rencontres de territoire 2023 avec la MSA SUD CHAMPAGNE

Débat ouvert sur differents sujets : activité tourisme rural et affiliation ,travailleurs sociaux et actions à destination du jeune public ,action de prevention et presentation de l’offre de service

Ferme pédagogique 2 rue de la Paix 170 Mery S/Seine Méry-sur-Seine 10170 Aube Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T16:30:00+02:00

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T16:30:00+02:00

Débatet rencontres visites