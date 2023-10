Atelier herbier et collage automnale Ferme pédagogique Marcel Dhénin Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier herbier et collage automnale Ferme pédagogique Marcel Dhénin Lille, 12 novembre 2023, Lille. Atelier herbier et collage automnale 12 novembre et 10 décembre Ferme pédagogique Marcel Dhénin gratuit sur inscription au 03 20 55 16 12 du lundi au vendredi de 9h à17h Venez fabriquer un herbier ou réaliser des collages avec les feuilles colorées ramassées et séchées à la ferme pédagogique Marcel Dhénin pendant l’automne. Vous apprendrez à reconnaitre certains feuillages et à vous de retrouver les arbres de la ferme correspondant. Ferme pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet 59000 Lille Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France 03 20 55 16 12 [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 55 16 12 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:30:00+01:00 – 2023-11-12T16:30:00+01:00

