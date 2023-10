Balade en herbe, herbier d’automne Ferme pédagogique Marcel Dhénin Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Balade en herbe, herbier d’automne Ferme pédagogique Marcel Dhénin Lille, 25 octobre 2023, Lille. Balade en herbe, herbier d’automne Mercredi 25 octobre, 10h00 Ferme pédagogique Marcel Dhénin gratuit sur inscriptions au 03 20 55 16 12 (standard de la ferme) Prêts pour une balade dans le parc des Dondaines à côté de la ferme? Venez nous rejoindre pour une récolte de feuilles d’automne, decouvrir les arbres du parc et les identifier. A l’issue de cette balade vous réaliserez une presse à herbier à la ferme pédagogique Marcel Dhénin. Ferme pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet 59000 Lille Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France 03 20 55 16 12 [{« type »: « phone », « value »: « 0320551612 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:00:00+02:00

Détails
Lieu Ferme pédagogique Marcel Dhénin
Adresse 14 rue Eugène Jacquet 59000 Lille
Ville Lille

