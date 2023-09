Fête de l’automne Ferme pédagogique Marcel Dhénin Lille, 15 octobre 2023, Lille.

Fête de l’automne Dimanche 15 octobre, 14h00 Ferme pédagogique Marcel Dhénin entrée libre et gratuite, atelier « baume de sorcière » sur inscription

Atelier Land Art et dégustation de soupe et tisanes avec les légumes et aromates du potager de la ferme

15h-17h : lectures de contes avec l’association Filofil

15h-17h « trésors de plantes : 1001 bienfaits et usages » : balade découverte sur le principe des sauvages de ma rue avec reconnaissance et inventaire et atelier pratique « baume de sorcière » pour soigner rhumes, foulures, rhumatismes par la maison de l’eau de la pêche et de la nature

sur inscription par téléphone 03 20 55 16 12

Ferme pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet 59000 Lille Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France 03 20 55 16 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

