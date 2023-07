Ateliers de l’été à la ferme Ferme pédagogique Marcel Dhénin Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Ateliers de l’été à la ferme Ferme pédagogique Marcel Dhénin Lille, 11 juillet 2023, Lille. Ateliers de l’été à la ferme 11 – 28 juillet Ferme pédagogique Marcel Dhénin gratuit, sur inscription au secrétariat de la ferme 03 20 55 16 12 Venez découvrir la ferme à travers un jeu de piste, une chasse aux trésors ou en participant au nourrissage des animaux.

Pour les plus manuels vous pourrez réaliser un masque à décorer avec les éléments naturels de la ferme, un cadre de texture ou des lumignons. Ferme pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet 59000 Lille Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France 03 20 55 16 12 [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 55 16 12 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Lille, Nord
Autres
Lieu
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
Adresse
14 rue Eugène Jacquet 59000 Lille
Ville
Lille
Departement
Nord
Age min
2
Age max
12

