Entrée libre

Venez découvrir le potager, les légumes et aromates et les plantes sauvages comestibles Ferme pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet 59000 Lille Saint-Maurice Pellevoisin Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 55 16 12 Autour du goût à la ferme pédagogique Marcel Dhénin

Venez découvrir le potager de la ferme pédagogique, déguster des soupes aux légumes de saison cultivés à la ferme, découvrir les aromates et la cuisine des plantes sauvages comestibles.

Et toujours la découverte des animaux de la ferme.

2022-10-02T14:00:00+02:00

2022-10-02T18:00:00+02:00

