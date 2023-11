Visite guidée Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan, 4 janvier 2024, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir notre ferme accompagné d’un guide qui vous fera profiter des ses connaissances et vous permettra d’être au plus près des animaux, poursuivez la visite en nous accompagnant lors du nourrissage des animaux.

Tarif : 13€

Sur réservation..

2024-01-04 14:00:00 fin : 2024-01-04 17:00:00. .

Ferme pédagogique Les jours Heureux SALECHAN

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover our farm accompanied by a guide who will make you benefit from his knowledge and will allow you to be closer to the animals. Continue the visit by accompanying us during the feeding of the animals.

Price : 13?

On reservation.

Venga a descubrir nuestra granja acompañado por un guía que le aportará sus conocimientos y le permitirá estar cerca de los animales. Continúe la visita acompañándonos durante la alimentación de los animales.

Precio: 13?

Con reserva previa.

Entdecken Sie unseren Bauernhof in Begleitung eines Führers, der Ihnen sein Wissen vermittelt und Ihnen ermöglicht, den Tieren ganz nahe zu sein. Setzen Sie den Besuch fort, indem Sie uns bei der Fütterung der Tiere begleiten.

Preis: 13 ?

Reservierung erforderlich.

