J’apprends à faire du fromage Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan, 2 janvier 2024, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Venez apprendre à faire du fromage à la ferme « Les jours Heureux » !

Animation de 2h, à faire en famille !

à partir de 6 ans

Découvrez le monde du lait et la technique pour réaliser un fromage type tomme.

Sur réservation au 06 83 85 68 85. (réservation conseillé).

Tarif : 15€ / personne

Pendant les vacances, la ferme est ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00..

2024-01-02 10:00:00 fin : 2024-01-02 12:00:00. .

Ferme pédagogique Les jours Heureux SALECHAN

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and learn how to make cheese at the « Les jours Heureux » farm!

A 2-hour family activity!

ages 6 and up

Discover the world of milk and how to make tomme-type cheese.

Reservations required on 06 83 85 68 85. (reservation recommended).

Price: 15? / person

During the vacations, the farm is open daily from 10:00 am to 6:00 pm.

Aprenda a hacer queso en la granja « Les jours Heureux »

¡Una actividad familiar de 2 horas!

a partir de 6 años

Descubra el mundo de la leche y cómo se elabora el queso tomme.

Es necesario reservar en el 06 83 85 68 85. (se recomienda reservar).

Precio: 15 euros/persona

Durante las vacaciones, la granja abre todos los días de 10 a 18 h.

Lernen Sie auf dem Bauernhof « Les jours Heureux », wie man Käse herstellt!

Zweistündige Animation, die Sie mit der ganzen Familie machen können!

ab 6 Jahren

Entdecken Sie die Welt der Milch und die Technik, um einen Käse vom Typ Tomme herzustellen.

Mit Reservierung unter 06 83 85 68 85. (Reservierung empfohlen).

Preis: 15? / Person

Während der Ferien ist der Bauernhof täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

