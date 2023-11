A la découverte de la faune sauvage Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan, 27 décembre 2023, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Partons au cœur de la forêt à la découverte des animaux sauvages.

Grâce aux différents indices trouvés, découvrons leur mode de vie, leur

alimentation et leurs particularités. Durant le parcours dans les bois, apprenez à reconnaître différentes empreintes, lieux de vie et passages d’animaux. A l’issue de cette sortie, initiez-vous au moulage d’empreintes.

Animation à faire en famille, ouvert aux enfants à

partir de 6 ans

Tarif : 10€

Sur réservation..

2023-12-27 10:00:00 fin : 2023-12-27 12:00:00. .

Ferme pédagogique Les jours Heureux SALECHAN

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Let’s go into the heart of the forest to discover wild animals.

Thanks to the various clues we’ve found, let’s discover their way of life

and their particular characteristics. As you make your way through the woods, learn to recognize different animal tracks, habitats and passages. At the end of the outing, try your hand at footprint casting.

A family activity, open to children aged

ages 6 and up

Price: 10?

Reservations required.

Adéntrate en el corazón del bosque para descubrir animales salvajes.

Gracias a las distintas pistas que hemos encontrado, podremos descubrir cómo viven, qué comen y qué les hace especiales

y qué les hace especiales. Mientras recorres el bosque, aprende a reconocer las huellas, los hábitats y los pasos de los distintos animales. Al final de la excursión, prueba a moldear huellas.

Una actividad familiar, abierta a niños

a partir de 6 años

Precio: 10?

Reserva obligatoria.

Wir gehen in den Wald, um wilde Tiere zu entdecken.

Anhand der verschiedenen Hinweise, die wir finden, lernen wir ihre Lebensweise, ihre

ernährung und ihre Besonderheiten. Während des Waldspaziergangs lernen Sie, verschiedene Spuren, Lebensräume und Passagen von Tieren zu erkennen. Am Ende des Ausflugs können Sie sich mit dem Gießen von Fußspuren vertraut machen.

Ein Familienausflug für Kinder ab 6 Jahren

ab 6 Jahren

Preis: 10 ?

Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65