J’apprends à faire du fromage Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan, 26 décembre 2023, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Venez apprendre à faire du fromage à la ferme « Les jours Heureux » !

Animation de 2h, à faire en famille !

Découvrez le monde du lait et la technique pour réaliser un fromage type tomme.

Sur réservation au 06 83 85 68 85.

Tarif : 15€ / personne

Pendant les vacances, la ferme est ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00.

Participez au « Baptême Poney » ! Animation pour les enfants de 2 à 10 ans..

2023-12-26 10:00:00 fin : 2023-12-26 12:00:00. .

Ferme pédagogique Les jours Heureux SALECHAN

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and learn how to make cheese at the « Les jours Heureux » farm!

Animation of 2 hours, to be done in family!

Discover the world of milk and the technique to make a cheese like tomme.

On reservation at 06 83 85 68 85.

Price: 15€ / person

During the holidays, the farm is open every day from 10am to 6pm

Take part in the « Baptism Pony » ! Animation for children from 2 to 10 years old.

Aprenda a hacer queso en la granja « Les jours Heureux »

Una animación de 2 horas, ¡para hacer en familia!

Descubra el mundo de la leche y la técnica para elaborar un queso tipo tomme.

En reserva en el 06 83 85 68 85.

Precio : 15? / persona

Durante las vacaciones, la granja abre todos los días de 10.00 a 18.00 horas.

¡Participe en el « Poni de bautizo »! Animación para niños de 2 a 10 años.

Lernen Sie auf dem Bauernhof « Les jours Heureux », wie man Käse herstellt!

Zweistündige Animation, die Sie mit der ganzen Familie machen können!

Entdecken Sie die Welt der Milch und die Technik, um einen Käse vom Typ Tomme herzustellen.

Mit Reservierung unter 06 83 85 68 85.

Preis: 15€ / Person

Während der Ferien ist der Bauernhof täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet

Nehmen Sie an der « Pony-Taufe » teil! Animation für Kinder von 2 bis 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65