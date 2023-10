Atelier – J’apprends à faire du fromage Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan, 31 octobre 2023, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Apprenez à faire du fromage, en famille, à la ferme « Les jours Heureux » !

Découvrez la technique pour réaliser un fromage type tomme, la technique de la traite, …

Sur réservation au 06 83 85 68 85.

Tarif : 15€ / personne..

2023-10-31 10:00:00 fin : 2023-10-31 12:00:00. .

Ferme pédagogique Les jours Heureux SALECHAN

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Learn how to make cheese with your family at the « Les jours Heureux » farm!

Learn how to make a tomme-type cheese, how to milk it, …

Reservations required on 06 83 85 68 85.

Price: 15? / person.

Aprenda a hacer queso en familia en la granja « Les jours Heureux »

Descubra cómo se elabora un queso tipo tomme, cómo se ordeña, etc.

Es necesario reservar en el 06 83 85 68 85.

Precio: 15 euros/persona.

Lernen Sie mit Ihrer Familie auf dem Bauernhof « Les jours Heureux », wie man Käse herstellt!

Entdecken Sie die Technik, um einen Käse vom Typ Tomme herzustellen, die Technik des Melkens, …

Reservierung erforderlich unter 06 83 85 68 85.

Preis: 15 Euro pro Person.

