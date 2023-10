Le petit laboratoire des fourmis Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan, 23 octobre 2023, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Devenez des spécialistes des fourmis « myrmécologue », découvrez leur

monde fascinant, leur vie en société et construisez votre propre

fourmilière.

Tarif 10 €/ personne (animation à faire en famille, ouvert aux enfants à

partir de 6 ans).

Sur réservation..

2023-10-23 14:00:00 fin : 2023-10-23 16:00:00. .

Ferme pédagogique Les jours Heureux SALECHAN

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Become « myrmecologist » ant specialists, discover their fascinating world

their fascinating world, their social life and build your own

ant farm.

Price: ?10/person (for families, open to children aged

children aged 6 and over).

Reservations required.

Conviértete en « mirmecólogo » especialista en hormigas, descubre su fascinante mundo

su fascinante mundo, su vida en sociedad y construye tu propia

granja de hormigas.

Precio: 10 euros por persona (para familias, abierto a niños de

niños a partir de 6 años).

Es necesario reservar.

Werde zum Ameisenspezialisten « Myrmecologist », entdecke ihre

faszinierende Welt, ihr Gesellschaftsleben und bauen Sie Ihren eigenen

ameisenhaufen.

Preis 10 ?/Person (Animation für die ganze Familie, offen für Kinder ab

ab 6 Jahren).

Auf Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT de Neste-Barousse|CDT65