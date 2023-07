Anim’ma ferme Ferme pédagogique Les jours Heureux Saléchan, 24 août 2023, Saléchan.

Saléchan,Hautes-Pyrénées

Journée ouverte aux enfants de 4 à 10 ans, au cours de laquelle on

fait : une petite animation de découverte autour du poney, un jeu

ludique autour des animaux de la ferme, un petit goûter et le

nourrissage des animaux.

Tarif 20 € / enfant (ouvert au 4/10 ans).

Sur réservation..

2023-08-24 14:00:00 fin : 2023-08-24 17:00:00. .

Ferme pédagogique Les jours Heureux SALECHAN

Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Open to children aged 4 to 10, this day includes

a short pony discovery activity, a playful game with farm animals

around the farm animals, a snack and feeding the animals

feeding the animals.

Price 20 ? / child (open to 4/10 year-olds).

Reservations required.

Esta jornada está abierta a niños de 4 a 10 años e incluye

una breve actividad de descubrimiento de ponis, un divertido juego con animales de granja

alrededor de los animales de la granja, una merienda y dar de comer a los animales

dar de comer a los animales.

Precio 20€/niño (abierto a niños de 4/10 años).

Es necesario reservar.

Offener Tag für Kinder von 4 bis 10 Jahren, bei dem man

gemacht werden: eine kleine Entdeckungsanimation rund um das Pony, ein Spiel

spiel rund um die Tiere des Bauernhofs, ein kleiner Imbiss und das

fütterung der Tiere.

Preis 20 ? / Kind (offen für 4/10-Jährige).

Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65