Dordogne Pays de Belvès L’association HAPPY CULTORS a le plaisir de vous convier à un temps de bilan des 8 derniers mois de travail autour du projet de ferme pédagogique. La restitution aura lieu le vendredi 1er juillet, de 17h à 17h30, au Potager des enfants (Rue Antoine Despont à Belvès). Un pot sera offert à l’issue de la restitution.

POur le croque partage, c’est conseillé d’apporter quelque chose à boire ou à manger !!

Vous êtes également les bienvenu.e.s pour participer à la Fête de l’été, qui se tiendra au même endroit juste ensuite. Inscription conseillée au 06 07 39 07 74 ou par mail au fermehappycultors@gmail.com

+33 6 07 39 07 74

