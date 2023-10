Bal des paysannes ferme pédagogique du Roy d’Espagne Marseille, 15 octobre 2023, Marseille.

Bal des paysannes Dimanche 15 octobre, 15h00 ferme pédagogique du Roy d’Espagne Prix libre

Samedi 14 :

18h00 Initiation aux danses traditionnelles

20h00 Clume

22h00 Les folk furieuses

00h00 Boeuf musical

Dimanche 15 :

15h00 Bourrasque

19h00 Boom

Buvette et grignottes sur place samedi et dimanche.

Un festival un peu particulier… :

Ce festival est organisé en mixité choisie-sans hommes cis-genre* : Parce qu’on a envie d’expérimenter d’autres modèles, d’endosser des rôles qui sont pris spontanément par des hommes, de voir ce qui change quand on est entre meufs et minorité de genre, de s’émanciper des constructions sociales qu’on reproduit sans s’en rendre compte…

Mais les bals et les ateliers sont ouverts à tous et toutes !!!

*Être cisgenre (ou cis), c’est se sentir du même genre que celui que l’on s’est vu attribuer à la naissance, celui qu’indique son état civil.

Programme des stages :

Stage de chants polyphoniques le samedi 14, heure encore à définir avec Lucile de Clume.

Lucile est chanteuse dans Clume et cheffe de choeur. A travers l’apprentissage d’un chant composé par Clume, elle vous propose une immersion dans l’univers du groupe.

Elle s’appuiera sur des éléments de technique vocale, du travail d’écoute et le lien chant-danse.

Un temps ludique et convivial, ouvert à tous les niveaux de pratique.

Stage d’accordéon diatonique débutant•es le dimanche 15 de 10h-12h avec Anaëlle des folk furieuses.

Stage de violon le dimanche 15 de 11h à 13h avec Marthe de Bourrasque.

En nous inspirant d’airs issus du Massif Central et du Quercy, nous expérimenterons ensemble des manières de jouer des mélodies ou bouts de mélodies, d’accompagner les autres et de faire sonner son violon. Le stage est accessible à tous·tes, tous niveaux confondus.

Pour vous inscrire envoyez un mail à : lebaldespaysannes@posteo.net

Covoiturage :

https://www.mobicoop.fr/covoitur…/3369/Bal-des-paysannes-2

Sur la page de l’événement cliquez sur « publier une annonce », puis créer un compte librement et gratuitement.

Question logement :

La ferme se situe en ville, proche des Calanques et de la mer, malheureusement nous n’avons pas une grande capacité d’accueil. Vous pourrez tout de même installer une petite tente le samedi soir si besoin. Et il y a des parkings tranquilles juste devant la ferme, celle-ci sera ouverte pour les campeur-euses toute la journée pour se poser et manger un bout. Mais nous ne garantissons pas la qualité du parking durant la nuit.

Présentation :

Clume :

Trois voix à danser sur chants d’amour et de révolte. Voix de rien de tout, de femmes et d’artisanes. Souffles de terre, de chair, de fer. Se cherchent, se tournent, s’engagent, avec vos pieds, et puis nos mains.

Clume réécrit et compose des chants en occitan et en français en s’inspirant du mouvement des mots et des danses trads.

Les folk furieuses :

Depuis 2013 Anaëlle Barbe et Louise Ragon collaborent à créer une musique qui leur ressemble, entre répertoire traditionnel, chanson française et compositions originales. Leurs arrangements relookent ces répertoires et les teintes de multiples influences contemporaines, pour faire danser et remuer les orteils de tous âges !

Bourrasque :

Né d’un goût commun pour les musiques à danser et d’une fougueuse envie de les faire vivre dans l’espace du bal, le duo Bourrasque propose un bal au violon et au banjo, puisant à la fois dans un répertoire de mélodies populaires du Massif Central et des Appalaches (Etats-Unis). Deux univers musicaux qui se rencontrent et se cherchent, mêlant leurs origines et leurs couleurs singulières au travers d’un son brut, modal et résolument acoustique.

