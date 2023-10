Stade de violon Ferme pédagogique du Roy d’Espagne, Marseille (13) Stade de violon Ferme pédagogique du Roy d’Espagne, Marseille (13), 15 octobre 2023, . Stade de violon Dimanche 15 octobre, 11h00 Ferme pédagogique du Roy d’Espagne, Marseille (13) 25 En nous inspirant d’airs issus du Massif Central et du Quercy, nous expérimenterons ensemble des manières de jouer des mélodies ou bouts de mélodies, d’accompagner les autres et de faire sonner son violon. Le stage est accessible à tous·tes, tous niveaux confondus. Prérequis : Avoir un minimum de pratique musicale avec son instrument. **Pour vous inscrire envoyez un mail avec votre Nom, Prénom, numéro de téléphone et une info sur votre niveau musical. A : lebaldespaysannes@posteo.net ** source : événement Stade de violon publié sur AgendaTrad Ferme pédagogique du Roy d’Espagne, Marseille (13) Rue Jules Rimet

lebaldespaysannes@posteo.net
source : événement Stade de violon publié sur AgendaTrad

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T13:00:00+02:00

danse atelier

