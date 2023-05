Bal Trad avec Oswega et Beat Bouet Trio Ferme pédagogique du Roy d’Espagne, Marseille (13) Bal Trad avec Oswega et Beat Bouet Trio Ferme pédagogique du Roy d’Espagne, Marseille (13), 10 juin 2023, . Bal Trad avec Oswega et Beat Bouet Trio Samedi 10 juin, 18h00 Ferme pédagogique du Roy d’Espagne, Marseille (13) Prix libre 18 H 00 Initiation aux danses traditionnnelles 19 H 30 Oswéga 22 H 00 Beat Bouet Trio Ouverture des portes de la ferme à 18h, Buvette et grignotte ! Rue Jules Rimet 13009 Marseille Bus 44 : direction collège du roy d’Espagne arrêt, Floralia-Rimet source : événement Bal Trad avec Oswega et Beat Bouet Trio publié sur AgendaTrad Ferme pédagogique du Roy d’Espagne, Marseille (13) Rue Jules Rimet Ferme pédagogique du Roy d’Espagne, 13009 Marseille, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42663 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

