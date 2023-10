Animation autour de abeilles Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Animation autour de abeilles Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues, 2 novembre 2023, Martigues. Animation autour de abeilles Jeudi 2 novembre, 10h00, 11h00 Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Gratuit sur inscription au 04 42 49 03 00 (déconseillé si allergie) Ferme pédagogique du parc de Figuerolles 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T10:00:00+01:00 – 2023-11-02T10:45:00+01:00

2023-11-02T11:00:00+01:00 – 2023-11-02T11:45:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Adresse 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues latitude longitude 43.433568;5.046136

Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/