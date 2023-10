Atelier pour Halloween Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Atelier pour Halloween Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues, 26 octobre 2023, Martigues. Atelier pour Halloween 26 et 27 octobre Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Gratuit sur inscription Ferme pédagogique du parc de Figuerolles 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442490300 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Adresse 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 4 Age max 10 Lieu Ville Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues latitude longitude 43.433568;5.046136

Ferme pédagogique du parc de Figuerolles Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/