Découvrez les petits animaux de la ferme, le potager pédagogique, la peinture végétale, les contes et l'éco-pâturage avec les animateurs de la ferme pendant les vacances scolaires de la Toussaint ! Mardi 25 octobre 2022 : – 10h à 10h30 : découverte des petits animaux de la ferme

De 4 à 6 ans

– 10h45 à 11h15 : découverte des petits animaux de la ferme

De 4 à 6 ans

– 14h à 15h15 : Atelier peinture végétale

De 6 à 10 ans Jeudi 27 octobre 2022 : – 10h à 11h : animation éco-pâturage

De 7 à 10 ans

– 14h à 15h15 : Atelier peinture végétale

De 6 à 10 ans Vendredi 28 octobre 2022 : – De 10h à 10h30 : racontes-moi une histoire par la Médiathèque

Moins de 3 ans

– De 10h45 à 11h30 : racontes-moi une histoire par la Médiathèque

Plus de 3 ans Mercredi 02 novembre 2022 : – 10h à 11h15 : Atelier peinture végétale

De 6 à 10 ans Jeudi 03 novembre 2022 : – 10h à 11h : animation éco-pâturage

De 7 à 10 ans

– 14h à 15h15 : découverte du potager pédagogique

De 6 à 10 ans Vendredi 04 novembre 2022 : – De 10h à 10h30 : racontes-moi une histoire par la Médiathèque

Moins de 3 ans

– De 10h45 à 11h30 : racontes-moi une histoire par la Médiathèque

Plus de 3 ans

2022-10-25T10:00:00+02:00

© DEC – Ville de Martigues

