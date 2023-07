Visite commentée de la Ferme et visite libre de la basse-cour Ferme Pédagogique du Collet des Comtes Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Visite commentée de la Ferme et visite libre de la basse-cour
Samedi 16 septembre, 09h00
Ferme Pédagogique du Collet des Comtes

Ouverture de la Ferme Pédagogique du Collet des Comtes – Visite commentée et balade à travers les champs-Visite libre dans la basse-cour – Vente de légumes bio et de saison.

Ferme Pédagogique du Collet des Comtes
137 Boulevard des Libérateurs Traverse de la Martine 13012 Marseille

Ferme Pédagogique Municipale – Le Collet des Comtes

Vente directe de légumes bio

Activités pédagogiques – accueil scolaire et tout public Parking à l’extérieur de la Ferme – Traverse de la Martine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

