Entrée libre

à la Ferme Pédagogique Ferme Pédagogique de Wattrelos rue Jean Castel Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Les 3 et 4 décembre 2022, la Ferme Pédagogique vous accueille pour son marché de l’Avent. – Des Producteurs et Artisans Bios ou commerçants qui s’engagent pour un commerce DURABLE ( tisanes artisanales bio, huiles d’olives bio, bâton de fumigation, décorations de Noël, micro-pousses germées, créatrice d’accessoires pour bébé faits main, agriculteur bio lentilles, pois, sarrazin, chocolat, fruits secs, thé, cosmétiques artisanaux),

-Des produits locaux avec la présence de fermes des environs ( yahourts, fromages…),

-Des animations surprises,

-Une buvette (avec des marrons chauds pour se réchauffer) Des foodtrucks seront également présents se restaurer dont le grand gagnant du prix du jury du Festi’F Festival Foodtrucks de Wattrelos ( Jack s truck) qui nous fera une tartiflette géante au lieu de sa poutine. Un foodtrucks sucré sera aussi de la partie pour les gaufres et ledu vin chaud. Bref, un BIO WEEK-END avec un AVENT goût de Noel à la Ferme Pédagique du Parc du Lion

Parking conseillé rue Louis Dornier Prolongée à Wattrelos

Le samedi 3 et le dimanche 4 décembre 2022 de 10h à 20h

