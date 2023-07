Séjour itinérant Cezais Express Ferme pédagogique de Nesmie 85310 Nesmy, 8 août 2023, Nesmy.

Séjour itinérant Cezais Express 8 – 17 août Ferme pédagogique de Nesmie 85310 Réservé aux jeunes de la ville de Bonneuil-sur-Marne paiement en fonction du quotient de la ville. Coût réel du séjour : 703€ prise en charge par la ville entre 90% et 50%.

Les jeunes pourront profiter pendant 10 jours des bienfaits de la campagne, où la qualité de l’accueil, les activités, le respect du rythme et des besoins de l’enfant sont privilégiés.

Les enfants pourront vivre le séjour de leur choix en fonction de leurs centres d’intérêt, une réunion de préparation sera proposée en juin.

Lors de ce séjour les projets d’animation labellisés « colos apprenantes » seront ponctués d’activités sportives et de découvertes, d’ateliers autour de la biodiversité et de la nature du savoir rouler et nager.

Deux sites ont été retenus en itinérance : la ferme pédagogique de Nesmy et le camping de la Baie d’Aunis à la Tranche-sur-mer. Pour des raisons de sécurité les transferts des jeunes se feront en car. Tous les autres déplacements sur site se feront à vélo. le groupe sera hébergés sous tentes et ils seront en autonomie complète.

L’équipe d’encadrement est constituée d’animateurs de la ville

Le personnel : agent de la ville.

L’équipe d’encadrement adhèrent au projet éducatif de territoire et participent à l’élaboration du projet pédagogique établi par le directeur, afin de garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. L’équipe dera constituée de : 1 directeur – 2 animateurs.

Ferme pédagogique de Nesmie 85310 la grande Jarrie 85310 Nesmy 85310 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0145138800 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-08T08:00:00+02:00 – 2023-08-08T23:59:00+02:00

2023-08-17T08:00:00+02:00 – 2023-08-17T20:30:00+02:00

Séjour itinérant en Vendée

