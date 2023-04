Découverte des potagers pédagogiques de la ferme Ferme pédagogique de Figuerolles Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Découverte des potagers pédagogiques de la ferme Ferme pédagogique de Figuerolles, 2 juin 2023, Eu. Découverte des potagers pédagogiques de la ferme Vendredi 2 juin, 14h00 Ferme pédagogique de Figuerolles Gratuit, places limitées, sur inscription Ferme pédagogique de Figuerolles Avenue du Grand Parc Eu 76260 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T15:30:00+02:00

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T15:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Ferme pédagogique de Figuerolles Adresse Avenue du Grand Parc Ville Eu Departement Seine-Maritime Lieu Ville Ferme pédagogique de Figuerolles Eu

Ferme pédagogique de Figuerolles Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/

Découverte des potagers pédagogiques de la ferme Ferme pédagogique de Figuerolles 2023-06-02 was last modified: by Découverte des potagers pédagogiques de la ferme Ferme pédagogique de Figuerolles Ferme pédagogique de Figuerolles 2 juin 2023 Eu Ferme pédagogique de Figuerolles Eu

Eu Seine-Maritime