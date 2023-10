Petit agriculteur Ferme pédagogique de Daudé OMPS, 26 août 2023, OMPS.

Petit agriculteur 26 – 30 août Ferme pédagogique de Daudé Sur inscription. Tarif à partir de 363,00 €

Pendant le séjour, les enfants (4-6 ans) pourront découvrir la vie de fermier en :

nourrir les animaux (poules, coqs, lapins, cochons d’Inde, moutons, chèvres…)

soin aux animaux, brossage et nettoyage des enclos,

activités jardinage, pour découvrir comment pousse les légumes,

équitation, pour une approche de l’animal.

Ferme pédagogique de Daudé Daudé, 15290 OMPS OMPS La ferme de Daudé est situé à Omps dans un corps de ferme de 19 hectares, au milieu de la châtaigneraie cantalienne. Poules, coqs, lapins, cochons d'Inde, moutons, chèvres, ânes… habitent la ferme.

Le centre est composé de 2 bâtiments accueillant les enfants, avec des chambres de 4 à 6 lits, 2 salles d’activités, une salle de restauration. Un cuisinier prépare les repas avec des produits frais et locaux. Par train : gare d’Aurillac, puis RN112 à 20 min.

Par route : en car accès par RN20 sortie Aurillac en passant par Tulle, ou autoroute A 75 sortie Massiac, puis RN122

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T08:00:00+02:00 – 2023-08-27T00:00:00+02:00

2023-08-30T00:00:00+02:00 – 2023-08-30T08:00:00+02:00

