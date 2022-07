Ferme ouverte, sols couverts : Le goût de l’arbre ! Saint-Émilion, 31 juillet 2022, Saint-Émilion.

Ferme ouverte, sols couverts : Le goût de l’arbre !

2022-07-31 09:30:00 – 2022-07-31 17:00:00

EUR Rendez-vous le dimanche 31 juillet, de 9h30 à 17h00 au Domaine Cormeil-Figeac, à Saint-Emilion, pour Ferme ouverte, sols couverts :

Le goût de l’arbre !

Au programme :

9h30 – 10h

Accueil, café de bienvenue

10h – 12h

Promenade dans les vignes à la découverte des couverts végétaux et de l’agroforesterie.

Présentation des expérimentations et innovations en cours.

12h -13h30

Dégustation des vins de la propriété.

Espace pique-nique

13h30 -15h30

Dans la fraicheur du cuvier, présentation par Victor du projet agroécologique du domaine.

15h30 – 16h30

Atelier les apprenties vigneronnes et vignerons. Les enfants iront dans les vignes munis de paniers de vendangeurs et récolteront feuilles, cailloux et fleurs de saison. Ils apprendront à déguster du jus de raisin comme les pros en suivant les 3 étapes de la dégustation. Ils étiquetteront et capsuleront des bouteilles à la main.

