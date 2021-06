Ferme ouverte – Découvrez l’élevage dans le bocage ! La Tuilerie, 19 juin 2021-19 juin 2021, Fontaines.

Ferme ouverte – Découvrez l’élevage dans le bocage !

La Tuilerie, le samedi 19 juin à 14:30

Visitez la ferme, découvrez les initiatives portées par des collectifs d’éleveurs et associations et dégustez des produits laitiers. Vous pourrez échanger avec les éleveurs impliqués dans la démarche « C’est qui le patron ! », découvrir ce que l’on peut faire avec le bois de nos haies : Société Coopérative « La Charbonnette », GIEE Paill’ô Bois et CUMA Terr’eau et partager vos initiatives pour l’Environnement avec le nouveau CPIE Yonne et Nièvre! Bienvenue à partir de 14h !

Accès libre

Découverte de la ferme et des initiatives collectives des éleveurs

La Tuilerie La Tuilerie 89130 Fontaines Fontaines Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T14:30:00 2021-06-19T16:30:00