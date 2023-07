Visite guidée de la Ferme de Saint Denis Ferme Ouverte de Saint Denis Saint-Denis, 17 septembre 2023, Saint-Denis.

Visite guidée de la Ferme de Saint Denis Dimanche 17 septembre, 14h00 Ferme Ouverte de Saint Denis Sur Inscription

La Ferme Urbaine de Saint-Denis a été reprise il y a quelques années par une association, le Parti Poétique et par Les fermes de Gally pour y créer un lieu de destination à part entière.

Sur 3 hectares venez découvrir l’univers unique d’une ferme maraîchère préservée par la mairie de Saint-Denis ! Venez découvrir l’évolution de la vie des maraîchers entre hier et aujourd’hui au cœur des quartiers populaires de Saint-Denis, haut lieu de maraîchage au XIXème et XXème siècle. Une collection unique d’outils anciens collectés par la mairie de la Courneuve y est exposée. les techniques anciennes de maraîchage côtoient également les techniques hightech indoor moderne de production d’aujourd’hui et de demain.

Un parcours haut en cultures vous attend à la ferme ouverte de Saint-Denis !

Ferme Ouverte de Saint Denis 114 Avenue de Stalingrad – Saint Denis – 93200 Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 01.84.03.98.95 https://www.lesfermesdegally.com/la-ferme-urbaine-saint-denis/la-ferme-ouverte-saint-denis [{« type »: « link », « value »: « https://www.funbooker.com/fr/annonce/visite-guidee-de-la-ferme-ouverte-de-saint-denis-93/voir »}] La dernière ferme maraîchère d’Ile de France ! Implantée au cœur de Saint-Denis, La ferme ouverte de Saint-Denis accueille toute l’année les enfants de 3 à 12 ans et leurs familles. Ils y découvrent la vie à la ferme, rencontrent les animaux et partagent ensemble les joies de la campagne. M13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

Ferme de Gally