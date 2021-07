Orée d'Anjou Orée d'Anjou 49530, Orée-d'Anjou FERME OUVERTE DE LA CHAMPENIÈRE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: 49530

Orée d’Anjou 49530 L’occasion de découvrir les activités de ce lieu où volailles, moutons et vaches pâturent sur les coteaux.

L’occasion d’approfondir ces métiers qui nous nourrissent dans le respect de la nature et d’approfondir nos choix, nos engagements en tant qu’acteur-citoyen sur la planète. Balades, visites, marché de producteurs, conférences, animations, spectacles… Détail du programme, fabriqué avec le TdÈ, à suivre sur tous les bons réseaux sociaux. Dès à présent, notez que la journée s’achèvera au son énergique et festif de N.A.O. (Ska-Rock) ! Ce spectacle résonne avec la thématique « Faire autrement pour un monde plus juste et durable », il est estampillé d’un R comme Ralentissons. Le CIVAM, engagé dans une démarche de transition agroécologique, organise cette année la Ferme Ouverte de La Champenière, à Drain ! L’occasion de découvrir les activités de ce lieu où volailles, moutons et vaches pâturent sur les coteaux.

