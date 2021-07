Truchtersheim Truchtersheim Bas-Rhin, Truchtersheim Ferme ouverte chez Lechner Truchtersheim Truchtersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Truchtersheim Bas-Rhin EUR Une journée dépaysante dans le Kochersberg, à seulement 15 minutes de Strasbourg. De bons plats concoctés avec amour autour du produit star : le canard. A midi, nous vous proposons : salade gourmande, foie gras, pâté en croûte, magret, saucisse et merguez de canard, cuisse confite. Le soir, vous pourrez rester savourer nos onctueuses tartes flambées maison !

Toute la journée : buvette, visite de l’élevage et mini marché du terroir. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

