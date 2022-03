Ferme ouverte Biolait : A la découverte de la biodiversité sur une ferme bio ! Loire Atlantique Catégorie d’évènement: Loire-Atlantique

Ferme ouverte Biolait : A la découverte de la biodiversité sur une ferme bio ! Loire Atlantique, 21 mai 2022, . Ferme ouverte Biolait : A la découverte de la biodiversité sur une ferme bio !

Loire Atlantique, le samedi 21 mai à 10:00 Entrée libre

Venez découvrir la biodiversité qu’accueille une ferme bio et toute sa richesse, en la parcourant aux côtés du producteur et des naturalistes qui vont l’accompagner Loire Atlantique Loire Atlantique Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Loire-Atlantique Autres Lieu Loire Atlantique Adresse Loire Atlantique lieuville Loire Atlantique Departement Loire-Atlantique

Loire Atlantique Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Ferme ouverte Biolait : A la découverte de la biodiversité sur une ferme bio ! Loire Atlantique 2022-05-21 was last modified: by Ferme ouverte Biolait : A la découverte de la biodiversité sur une ferme bio ! Loire Atlantique Loire Atlantique 21 mai 2022 Loire-Atlantique

Loire-Atlantique