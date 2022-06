Ferme ouverte au GAEC de la Maison Neuve Voulmentin, 17 juin 2022, Voulmentin.

Ferme ouverte au GAEC de la Maison Neuve Lieu-dit La Maison Neuve GAEC La Maison Neuve Voulmentin

2022-06-17 – 2022-06-18 Lieu-dit La Maison Neuve GAEC La Maison Neuve

Voulmentin 79150

Visite de la ferme laitière en Agriculture Biologique avec laboratoire de transformation de produits laitiers les 17 et 18 juin . Entrée gratuite.

Au programme : Visite guidée de l’exploitation, vidéo sur la transformation du lait, dégustations de produits fermiers, animations jeux en bois, restauration.

Vendredi 17 juin de 15 h à 20 h, réservé aux professionnels de la restauration collective, aux scolaires et grand public.

Samedi 18 juin de 10 h à 20 h, tout public, restauration possible le midi auprès des producteurs. Repas fermier à 21 h, ( tarif adulte: 18€, tarif enfant jusqu’ à 12 ans: 8€ )sur réservation uniquement au 06.75.05.97.79.

+33 6 23 62 21 49

