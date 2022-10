Ferme ouverte agroforesterie Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Svres

Melle

Ferme ouverte agroforesterie Melle, 10 novembre 2022, Melle. Ferme ouverte agroforesterie

Lycée agricole Jacques Bujault Route de la Roche Melle Deux-Svres Route de la Roche Lycée agricole Jacques Bujault

2022-11-10 10:00:00 – 2022-11-10 16:00:00

Route de la Roche Lycée agricole Jacques Bujault

Melle

Deux-Svres Melle Ferme ouverte agroforesterie Jeudi 10 novembre au Lycée agricole Jacques Bujault à Melle de 10h à 16h Des outils pour réussir 9h30 : accueil café

10h : présentation de l’agroforesterie par l’association Prom’haie

5 témoignages d’agriculteurs ayant un système agroforestier au sein de fermes proches du Mellois. Table ronde, discussion

12h45 : déjeuner à la cantine du Lycée sur réservation (7,63€)

14h : présentations

Par le chef d’exploitation du lycée et u technicien du Prom’haie,Des différentes installations agroforestières du lycée

Du plan de gestion des haies, du pré-verger avec fruitiers, des parcelles en valorisation fourrage et bois d’oeuvre

Quelle PAC pour demain avec mes installations agroforestières ?

Qu’est ce que le label bas carbone et comment le mettre en place ?

16h : verre de l’amitié Inscription auprès du CIVAM Seuil du Poitou jusqu’au 7 novembre

06 49 01 87 47 Ferme ouverte agroforesterie Jeudi 10 novembre au Lycée agricole Jacques Bujault à Melle de 10h à 16h Des outils pour réussir

Inscription auprès du CIVAM Seuil du Poitou jusqu’au 7 novembre

06 49 01 87 47 +33 6 49 01 87 47 CIVAM

Route de la Roche Lycée agricole Jacques Bujault Melle

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Svres Route de la Roche Lycée agricole Jacques Bujault Ville Melle lieuville Route de la Roche Lycée agricole Jacques Bujault Melle Departement Deux-Svres

Melle Melle Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Ferme ouverte agroforesterie Melle 2022-11-10 was last modified: by Ferme ouverte agroforesterie Melle Melle 10 novembre 2022 Deux-Svres Lycée agricole Jacques Bujault Route de la Roche Melle Deux-Svres Melle

Melle Deux-Svres