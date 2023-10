Visite d’une ferme familiale de piment d’Espelette Ferme Okilaua Ainhoa, 15 novembre 2023, Ainhoa.

Ainhoa,Pyrénées-Atlantiques

En famille ou entre amis, venez découvrir directement dans une ferme familiale les différentes étapes de la production du piment d’Espelette AOP. Nous élaborons notre produit avec passion et l’envie de partager avec vous notre savoir-faire. La visite est gratuite tous les mercredis à 15h30 sur réservation..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 16:30:00. .

Ferme Okilaua

Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With family or friends, come and discover the different stages in the production of PDO Espelette chilli peppers on a family farm. We make our product with passion and a desire to share our know-how with you. Visits are free every Wednesday at 3:30 pm, by appointment only.

En familia o entre amigos, venga a descubrir las diferentes etapas de la producción del pimiento de Espelette DOP en una granja familiar. Elaboramos nuestro producto con pasión y ganas de compartir nuestra experiencia con usted. Las visitas son gratuitas todos los miércoles a las 15.30 h, previa reserva.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden direkt auf einem Familienbauernhof die verschiedenen Etappen der Herstellung von Piment d’Espelette AOP. Wir stellen unser Produkt mit Leidenschaft und dem Wunsch her, unser Know-how mit Ihnen zu teilen. Die Besichtigung ist jeden Mittwoch um 15:30 Uhr nach vorheriger Anmeldung kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme Pays Basque