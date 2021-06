saint-jean Maison de l’Enfance et de la Famille Saint-Jean Ferme nomade Maison de l’Enfance et de la Famille saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Dans un esprit champêtre avec chapeaux de paille et tenues colorées, venez découvrir les animaux de la ferme pour le bonheur des petits et des grands. Public : jeunes enfants (0 à 4 ans), familles, assistantes maternelles, gardes à domicile Horaires : 9h30 – 19h **Inscription obligatoire** par mail au [ram@mairie-saintjean.fr](mailto:ram@mairie-saintjean.fr) ou au 05 32 09 68 25 en précisant l’horaire et le nombre de participants. Saint-Jean Maison de l’Enfance et de la Famille 37 avenue lapeyrière, saint-jean saint-jean

