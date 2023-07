Randonnée à la Ferme Naturellement Normande à Landelles et Coupigny Ferme Naturellement Normande Landelles-et-Coupigny, 15 août 2023, Landelles-et-Coupigny.

Landelles-et-Coupigny,Calvados

La Ferme Naturellement Normande est une exploitation qui fabrique du camembert de Normandie en AOP et bio, avec du lait de foin STG, et labelisée « Bienvenue à la Ferme.

Aujourd’hui, Jeannine et Denis Lelouvier vous proposent de les rejoindre pour une randonnée « tour de ferme », de la pâture en passant par la rivière pour voir leurs vaches normandes brouter l’herbe fraîche, et terminer ensuite par la visite des bâtiments de la ferme, et bien sûr une petite dégustation ! Sur réservation..

2023-08-15 14:00:00 fin : 2023-08-15 16:00:00. .

Ferme Naturellement Normande Lieu-dit Coupigny

Landelles-et-Coupigny 14380 Calvados Normandie



La Ferme Naturellement Normande is a farm that produces PDO and organic Camembert de Normandie with STG hay milk, and has been awarded the « Bienvenue à la Ferme » label.

Today, Jeannine and Denis Lelouvier invite you to join them for a « farm tour », from the pasture by the river to watch their Normandy cows graze on the fresh grass, and then finish with a tour of the farm buildings, and of course a little tasting! Reservations required.

La Ferme Naturellement Normande es una granja que produce Camembert de Normandie DOP y ecológico con leche de heno STG, y ha sido galardonada con la etiqueta « Bienvenue à la Ferme ».

Hoy, Jeannine y Denis Lelouvier le invitan a unirse a ellos en una « visita a la granja », desde los pastos junto al río para ver a sus vacas de Normandía pastar en la hierba fresca, seguida de una visita a los edificios de la granja y, por supuesto, ¡una pequeña degustación! Reserva obligatoria.

La Ferme Naturellement Normande ist ein Bauernhof, der Camembert de Normandie mit geschützter Ursprungsbezeichnung (AOP) und aus Bio-Heumilch (STG) herstellt und mit dem Gütesiegel « Bienvenue à la Ferme » (Willkommen auf dem Bauernhof) ausgezeichnet ist.

Heute bieten Jeannine und Denis Lelouvier Ihnen an, sich ihnen auf einer Wanderung « Tour de ferme » anzuschließen, von der Weide über den Fluss, um ihren normannischen Kühen beim Grasen des frischen Grases zuzusehen, und anschließend mit einer Besichtigung der Hofgebäude und natürlich einer kleinen Kostprobe abzuschließen! Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche