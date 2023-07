Découverte de la Ferme Naturellement Normande à Landelles et Coupigny Ferme Naturellement Normande Landelles-et-Coupigny, 1 juillet 2023, Landelles-et-Coupigny.

Landelles-et-Coupigny,Calvados

La Ferme Naturellement Normande est une exploitation qui fabrique du camembert de Normandie en AOP et bio, avec du lait de foin STG, et labelisée « Bienvenue à la Ferme.

Cet été, Denis et Jeannine Lelouvier vous proposent de venir rassembler leurs vaches normandes en fin d’après-midi pour la traite, et de déguster un bon verre de lait frais directement sorti du pis de la vache ! Vous pouvez ensuite visiter la ferme à votre gré..

Vendredi 2023-07-01 17:00:00 fin : 2023-09-04 18:00:00. .

Ferme Naturellement Normande Lieu-dit Coupigny

Landelles-et-Coupigny 14380 Calvados Normandie



La Ferme Naturellement Normande is a farm that produces PDO and organic Camembert de Normandie with STG hay milk, and has been awarded the « Bienvenue à la Ferme » label.

This summer, Denis and Jeannine Lelouvier invite you to gather round their Normandy cows in the late afternoon for milking, and enjoy a glass of fresh milk straight from the cow’s udder! You can then visit the farm at your leisure.

La Ferme Naturellement Normande es una granja que produce Camembert de Normandie DOP y ecológico con leche de heno STG, y ha sido galardonada con la etiqueta « Bienvenue à la Ferme ».

Este verano, Denis y Jeannine Lelouvier le invitan a unirse a sus vacas de Normandía a última hora de la tarde para el ordeño, ¡y disfrutar de un vaso de leche fresca directamente de la ubre de la vaca! Después podrá visitar la granja a su aire.

La Ferme Naturellement Normande ist ein Betrieb, der Camembert de Normandie mit geschützter Ursprungsbezeichnung (AOP) und aus Bio-Heumilch (STG) herstellt und mit dem Gütesiegel « Bienvenue à la Ferme » (Willkommen auf dem Bauernhof) ausgezeichnet ist.

Diesen Sommer bieten Denis und Jeannine Lelouvier Ihnen die Möglichkeit, ihre normannischen Kühe am späten Nachmittag zum Melken zu versammeln und ein gutes Glas frische Milch direkt aus dem Euter der Kuh zu genießen! Anschließend können Sie den Bauernhof nach Lust und Laune besichtigen.

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche