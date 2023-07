Journée porte-ouverte à la Ferme Musée Fernand Léger – Lisores Ferme Musée Fernand Léger Lisores, 6 août 2023, Lisores.

Lisores,Calvados

Journée porte-ouverte à la Ferme Musée Fernand Léger de Lisores le dimanche 6 août de 10h00 à 18h00..

2023-08-06 10:00:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Ferme Musée Fernand Léger La Bougonnière

Lisores 14140 Calvados Normandie



Open day at the Fernand Léger Museum Farm in Lisores on Sunday August 6 from 10:00 am to 6:00 pm.

Jornada de puertas abiertas en la Granja Museo Fernand Léger de Lisores el domingo 6 de agosto de 10:00 a 18:00 horas.

Tag der offenen Tür in der Ferme Musée Fernand Léger in Lisores am Sonntag, den 6. August von 10.00 bis 18.00 Uhr.

