Balade en tracteur vintage – Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église, 25 octobre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Montez à bord de la cariole tractée par un Renault de 1969 ! Découverte du chemin bocager longeant la ferme-musée. Balade d’environ 20 min. Supplément activité 1.50€/pers. Départs toutes les 30 min entre 14h30 et 17h..

2023-10-25 14:30:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

Ferme-musée du Cotentin Rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



Climb aboard the cariole pulled by a 1969 Renault! Discover the path along the farm-museum. Stroll of about 20 minutes. Extra charge for the activity 1.50?/pers. Departures every 30 minutes between 2:30 pm and 5 pm.

¡Sube a bordo de la carioca tirada por un Renault de 1969! Descubra el camino agrícola rodeado de setos que bordea la granja-museo. Paseo de unos 20 minutos. Suplemento de actividad 1,50?/pers. Salidas cada 30 minutos entre las 14.30 y las 17.00 horas.

Steigen Sie an Bord der Karre, die von einem Renault aus dem Jahr 1969 gezogen wird! Entdecken Sie den Heckenweg entlang des Bauernhofmuseums. Spaziergang von etwa 20 Minuten. Zuschlag Aktivität 1.50?/Pers. Abfahrt alle 30 Minuten zwischen 14:30 und 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche