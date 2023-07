Levez les yeux ! Ateliers en patois normand illustré Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Catégories d’Évènement: Manche

Sainte-Mère-Église Levez les yeux ! Ateliers en patois normand illustré Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église, 15 septembre 2023, Sainte-Mère-Église. Levez les yeux ! Ateliers en patois normand illustré Vendredi 15 septembre, 09h30 Ferme-musée du Cotentin Durée 1h30. INITIATION AU NORMAND ET DESSIN AU PASTEL AVEC UNE ARTISTE

L’ancienne ferme-manoir, aujourd’hui ferme-musée du Cotentin, plonge les élèves dans la vie quotidienne au début du XXe siècle : François Thiébot anime une visite contée sur le thème des animaux et des bâtiments de la ferme-musée, prétexte à la découverte du vocabulaire normand : ouée, co, picot, mâlard, chartrie… Les élèves disposent d’un petit lexique en patois normand dont ils s’inspireront pour l’atelier d’illustration. Durée : environ 45 min Puis séance d’illustration du lexique au pastel avec l’artiste Stéphanie Péricat. Matériel fourni. Durée : environ 45 min. Durée totale : 1h30 Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais, 50480 Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église 50480 Sainte-Mère-Église Manche Normandie 02 33 95 40 20 https://www.manche.fr/patrimoine/ferme-musee-cotentin-N.aspx https://www.facebook.com/patrimoinemuseesmanche/?ref=bookmarks Dans cette ancienne ferme-manoir, découvrez la vie et le travail à la ferme au début du XXe siècle. Profitez de l’exposition « Les petites mains » en intérieur, de la basse-cour et du potager en extérieur. Parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

