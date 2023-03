Visite libre de la Ferme – Musée du Cotentin Ferme – Musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Catégories d’Évènement: Manche

Visite libre de la Ferme – Musée du Cotentin Ferme – Musée du Cotentin, 13 mai 2023, Sainte-Mère-Église. Visite libre de la Ferme – Musée du Cotentin Samedi 13 mai, 18h00 Ferme – Musée du Cotentin Prévoir des vêtements chauds et confortables. A la tombée de la nuit, visite libre et mise en lumière des anciens bâtiments de la ferme de Beauvais. Cette soirée sera clôturée par une dégustation près du four à bois… Ferme – Musée du Cotentin Chemin de Beauvais, 50480 Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie 02 33 95 40 20 http://patrimoine.manche.fr Dans cette ancienne ferme-manoir, découvrez le quotidien et l’ambiance d’une ferme du Cotentin au début du XXe siècle à travers les différents espaces reconstitués : salle commune à la veillée, laiterie où l’on fabrique le beurre, pressoir, écurie, étable, boulangerie … Un agréable parcours en extérieur prolonge votre visite à la rencontre des animaux de basse-cour de race normande. Votre visite sera complète avec un détour par le ruchez et le potager de la fermière. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© CD 50/Ferme-musée du Cotentin

