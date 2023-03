CHASSE AUX OEUFS À LA FERME Ferme Montémont Rupt-sur-Moselle Catégories d’Évènement: RUPT SUR MOSELLE

Vosges . L’Amicale des Ecoles de Saulx-Ferdrupt vous invite à sa chasse aux oeufs à la ferme. Buvette sur place, présence exceptionnelle de Ferlinpinpin. Réservations et informations par téléphone. +33 6 86 26 02 91 Ferme Montémont 17 Colline de Grandrupt Rupt-sur-Moselle

