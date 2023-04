De Ferme en Ferme dans le Diois – Ferme Monge Ferme Monge, 29 avril 2023, Arnayon.

Dans le cadre du festival de ferme en ferme. Productions : Fromage de chèvre AOP Picodon, jus de fruits, viande de porc, veau et terrine. Visite pédagogique 30 min et traite des chèvres à 17h. Repas complet : 17€. Réservation conseillée.

2023-04-29 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

Ferme Monge

Arnayon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Within the framework of the festival of farm in farm. Productions: Goat cheese PDO Picodon, fruit juice, pork, veal and terrine. Educational visit 30 min and milking of goats at 5 pm. Full meal : 17? Reservation recommended

En el marco del festival de la granja a la granja. Producciones: queso de cabra DOP Picodon, zumo de frutas, carne de cerdo, ternera y terrina. Visita pedagógica 30 min y ordeño de cabras a las 17h. Comida completa: 17? Se recomienda reservar

Im Rahmen des Festivals de ferme en ferme. Produktionen: Ziegenkäse AOP Picodon, Fruchtsäfte, Schweine- und Kalbfleisch sowie Terrine. Pädagogische Führung (30 Min.) und Melken der Ziegen um 17 Uhr. Vollständige Mahlzeit: 17? Reservierung empfohlen

