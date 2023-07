Concours de chiens de berger Ferme Mandaroux Vaunaveys-la-Rochette, 2 septembre 2023, Vaunaveys-la-Rochette.

Vaunaveys-la-Rochette,Drôme

Pour la 5ième année consécutive, l’association Les Moutons d’Appo organise les 2 et 3 septembre 2023 sur la commune de Vaunaveys-la-rochette (à la ferme Mandaroux) un concours inter races de chiens de berger..

2023-09-02 08:30:00 fin : 2023-09-03 . .

Ferme Mandaroux Les Vallons

Vaunaveys-la-Rochette 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the 5th year running, the Les Moutons d?Appo association is organizing an inter-breed sheepdog competition on September 2 and 3, 2023 at the Mandaroux farm in Vaunaveys-la-rochette.

Por 5º año consecutivo, la asociación Les Moutons d’Appo organiza un concurso interracial de perros pastores los días 2 y 3 de septiembre de 2023 en Vaunaveys-la-rochette (en la granja de Mandaroux).

Zum fünften Mal in Folge organisiert der Verein Les Moutons d’Appo am 2. und 3. September 2023 in der Gemeinde Vaunaveys-la-rochette (auf dem Bauernhof Mandaroux) einen Wettbewerb für Hirtenhunde verschiedener Rassen.

