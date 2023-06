RANDO FROMAGES FERME « LOU LOMBRES » Lombrès, 13 août 2023, Lombrès.

Lombrès,Hautes-Pyrénées

Randonnées et dégustation de fromage.

Rendez-vous 8h30 pour un café d’accueil à la ferme « Lou Lombrès ».

Départ 9h côté Neste.

Dégustation tomme des Pyrénées.

Prix 15euros par personne.

Age minimum 7ans.

Réservation obligatoire au plus tard le 10 août 2023..

2023-08-13 à 08:30:00 ; fin : 2023-08-13 12:00:00. .

FERME « LOU LOMBRES » LOMBRES

Lombrès 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Hiking and cheese tasting.

Meet at 8:30am for a welcome coffee at the « Lou Lombrès » farm.

Departure 9am on the Neste side.

Tasting of Pyrenean tomme.

Price 15euros per person.

Minimum age 7 years.

Reservation required by August 10, 2023.

Senderismo y degustación de quesos.

Encuentro a las 8h30 para un café de bienvenida en la granja « Lou Lombrès ».

Salida a las 9h por el lado de Neste.

Degustación de tomme pirenaico.

Precio 15euros por persona.

Edad mínima 7 años.

Reserva obligatoria antes del 10 de agosto de 2023.

Wanderungen und Käseverkostung.

Treffpunkt 8:30 Uhr für einen Begrüßungskaffee auf dem Bauernhof « Lou Lombrès ».

Abfahrt 9 Uhr auf der Neste-Seite.

Verkostung von Tomme des Pyrénées.

Preis 15euros pro Person.

Mindestalter 7 Jahre.

Reservierung bis spätestens 10. August 2023 erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65